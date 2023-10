L’assemblea dei soci in casa Inter si terrà all’Hotel Palazzo Parigi di Milano il prossimo 26 ottobre, con inizio alle ore 10.30. All’ordine del giorno due punti distinti, evidenzia Calcio e Finanza: il primo è l’approvazione del bilancio chiuso lo scorso 30 giugno che dovrebbe presentare un rosso di 85 milioni di euro, con un netto miglioramento rispetto al -140 milioni registrato per la stagione 2021/22, mentre il secondo è la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione nerazzurro. All'assemblea non parteciperà dal vivo il presidente Steven Zhang, che sarà collegato in video dalla Cina.