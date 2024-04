L'Inter è pronta a soffiare un giovane e talentuoso difensore centrale all'Amburgo, formazione della Zweite Bundesliga. Secondo le ultime informazioni della Bild, il club nerazzurro è in contatto con Karim Coulibaly, classe 2007, al momento colonna della formazione Under 19 del club anseatico. Coulibaly è stato di recente a Milano per vedere le strutture del club insieme alla famiglia, invitato proprio dai nerazzurri. Si dice che il consigliere di Coulibaly abbia avuto i primi colloqui con gli italiani su un possibile trasferimento.

Nella stagione in corso ha giocato sette partite nella Junior Bundesliga. Il suo contratto scade in estate e le trattative per un rinnovo sono in fase di stallo. Oltre alle questioni finanziarie, stando alla Bild Coulibaly è tentato dai nerazzurri anche per via di una migliore prospettiva sportiva. A differenza di altri grandi talenti dell'HSV, infatti, Coulibaly non si allena regolarmente con i professionisti.

