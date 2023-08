Piovono conferme dalla Germania circa il passaggio ormai scontato di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco all'Inter per una cifra vicina ai 32 milioni di euro, compresi i bonus. Secondo le informazioni della Bild, mancano ancora gli ultimi dettagli per considerare l'affare fatto, ma entrambi i club sono positivi rispetto all'arrivo della fumata bianca entro oggi.