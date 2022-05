Valentino Lazaro potrebbe tornare in Serie A, ma non per restare all'Inter. Terminato il prestito secco annuale al Benfica, dove ha collezionato 29 presenze condite da due assist, il laterale austriaco è pronto a trovare una sistemazione definitiva, come aveva auspicato recentemente il suo agente Max Hagmayr: Bergamo potrebbe fare al caso dell'ex Newcastle, con l'Atalanta che si candida accoglierlo in rosa. Lo riportano i colleghi portoghesi di A Bola.