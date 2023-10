Intervistato da Sport1, Dieter Hoeness, ex leggenda del Bayern Monaco, si è soffermato sull'addio al club campione di Germania di Benjamin Pavard, passato all'Inter dopo un lungo tira e molla conclusosi felicemente per i nerazzurri: "Abbiamo sostenuto ai tempi il suo passaggio al Bayern e mi dispiace che non giochi più in Bundesliga. Benji ha fornito grandi prestazioni quasi per tutta la sua permanenza in Baviera. Attualmente manca nella difesa del Bayern. Sono rimasto sorpreso anche dal fatto che il passaggio all’Inter sia avvenuto così in fretta. È un peccato, ma era sua espressa volontà lasciare la Germania.

Pavard è stato spesso criticato ingiustamente?

"Mi ripeterò. Ha sempre mostrato prestazioni solide, superiori alla media al Bayern, con pochissimi punti bassi. C'è stato un breve periodo in cui ha avuto un piccolo calo di prestazioni, ma Benji è stato una risorsa per il club e ha fatto un ottimo lavoro. Ha anche giocato un ruolo chiave nelle ultime stagioni dove il Bayern ha vinto sei titoli".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!