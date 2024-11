Quella di sabato pomeriggio sarà la 67ª sfida tra Inter ed Hellas Verona in Serie A. La squadra nerazzurra conduce il bilancio con 40 successi contro 4 dei gialloblù, completano il quadro 22 pareggi.

L’Inter è inoltre imbattuta nelle ultime 26 partite di Serie A contro i veneti ed è la squadra che ha vinto più gare di Serie A al Bentegodi contro i gialloblù: 18, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra formazione nel campionato. Ma c'è anche un altro dato da sottolineare: i nerazzurri hanno segnato in tutte le ultime 13 trasferte disputate contro l’Hellas Verona in Serie A.

