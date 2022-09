Dopo le due precedenti vittorie consecutive torna a cadere l'Inter di Simone Inzaghi, al terzo ko stagionale in campionato che mette in croce tutta la squadra. Una disfatta che non lascia spazio a giustificazioni e alibi, come spiega Samir Handanovic a Inter TV a fine match. "Oggi potevamo dire tante cose. Diciamo che l’Udinese ha vinto meritatamente. Hanno fatto di più di noi e hanno vinto tutto quello che c’era da vincere in una partita, dai duelli alle seconde palle. Abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, poi la partita è stata decisa da due calci piazzati ma una squadra come la nostra non si può permettere queste situazioni".