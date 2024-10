L'Inter non dimentica Achraf Hakimi e Hakimi non dimentica l'Inter. Il club nerazzurro, in avvicinamento alla sfida dell'Olimpico di domenica sera, ha riproposto su Instagram la perla del marocchino (sinistro a giro sotto l'incrocio) in Roma-Inter 2-2 della stagione 2020/21, quella del 19° scudetto. Pronta la risposta del laterale del Paris-Saint Germain: due cuori nerazzurri che hanno infiammato i tifosi del Biscione, che hanno ricambiato il pensiero con una pioggia di like.

