Albert Gudmundsson lascerà Genova e il Genoa "solo per un’opportunità pazzesca". Parola del folletto islandese, protagonista di una lunga intervista sull'edizione di Sportweek di domani di cui oggi La Gazzetta dello Sport offre un'anticipazione: "Se da bambino sognavo la Premier, ora ho cambiato idea: qui c’è la vita - le parole del fantasista corteggiato anche dall'Inter -. Quindi presto io e il Genoa ci siederemo al tavolo e troveremo la soluzione migliore per me e per loro".

Per il suo futuro sarà importante anche il fattore tecnico-tattico: "Perché la mia posizione preferita è proprio quella del numero 10: per me è importante avere la libertà di poter esprimere la mia fantasia e dare sfogo ai miei colpi".

