Robin Gosens torna a vestire la maglia della Nazionale tedesca. L'esterno dell'Inter, che non fu convocato per il Mondiale in Qatar, torna invece tra i selezionati del ct della Mannschaft Hansi Flick per gli ultimi impegni stagionali, le amichevoli contro Ucraina, Polonia e Colombia in programma i prossimi 12, 16 e 20 giugno.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Leno (Fulham), ter Stegen (Barcellona), Trapp (Eintracht Francoforte)

Difensori: Ginter (Friburgo), Gosens (Inter), Henrichs (Lipsia), Kehrer (West Ham), Klostermann (Lipsia), Raum (Lipsia), Rudiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thiaw (Milan), Wolf (Borussia Dortmund)

Centrocampisti: Can (Borussia Dortmund), Goretzka (Bayern Monaco), Gundogan (Manchester City), Kimmich (Bayern Monaco)

Attaccanti: Brandt (Borussia Dortmund), Fullkrug (Werder Brema), Havertz (Chelsea), Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Musiala (Bayern Monaco), Sané (Bayern Monaco), Schade (Brentford), Werner (Lipsia), Wirts (Bayer Leverkusen).

