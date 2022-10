Robin Gosens scalpita e attende la grande occasione per provare a conquistare l'Inter e Simone Inzaghi, che in questa sua esperienza nerazzurra l'ha impiegato poco e niente. Il tedesco però non perde le speranze e continua a lavorare duro ad Appiano Gentile, mandando un chiaro messaggio affidato al solito post su Instagram: "Il duro lavoro ripaga. Sempre", scrive l'8 nerazzurro.