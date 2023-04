Nuovo spunto di riflessione su LinkedIn per Robin Gosens, che sui social ha scelto di non condividere appositamente i lussi della vita da calciatore, ma temi che possano ispirare le persone: "Oggi vorrei parlarvi della mia fondazione. Ma per farlo, devo prima parlare dei miei inizi. Come alcuni di voi sanno, non sono diventato un calciatore professionista nel modo usuale. Non ho frequentato alcun centro di formazione giovanile o scuola calcio. Fino ai miei 18 anni, ero un ragazzo di un paesino normale che lavorava alla stazione di servizio e consegnava giornali. Guardando indietro, quel periodo per me è stato certamente il più formativo. Sono stato molto fortunato ad avere la possibilità di conoscere il mondo "normale", di avere problemi normali e di poter commettere errori. Sono cose che i calciatori che crescono nelle accademie difficilmente toccano con mano.

Quando sono diventato professionista in modo indiretto, è stato il compimento del mio più grande sogno da sempre. Ma mi sono anche sentito totalmente privilegiato fin dal primo momento, perché ero uno dei pochi che ce l'aveva fatta. Mi sono offerto volontario per la maggior parte dei progetti sociali organizzati dalla mia associazione. Il sorriso che si può far apparire sui volti degli altri attraverso questo impegno mi ha riempito profondamente. Più cresceva il mio successo, più grande è stata la voglia di creare la mia fondazione, perché abbiamo sentito che era il modo migliore per aiutare dove pensavamo fosse più importante.