È il difensore della Fiorentina Marin Pongracic l'unico squalificato dal Giudice Sportivo dopo le partite della prima giornata di Serie A. Il croato è stato anche punito con un'ammenda di duemila euro, oltre che per la doppia ammonizione rimediata durante la gara col Parma, "per la reazione scomposta al rientro negli spogliatoi, dopo il provvedimento di espulsione; infrazione quest’ultima rilevata da un collaboratore della Procura federale".

Prima sanzione per Henrikh Mkhitaryan, Kristjan Asllani e per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Multe per Lecce (7mila euro), Fiorentina (4mila euro), Torino (3mila), Napoli (2mila) e Genoa, sanzionato di duemila euro "per per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una moneta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!