Ultime decisioni del Giudice Sportivo per il 2024, dopo la conclusione della 18esima giornata di Serie A: sono stati squalificati per un turno di campionato Tommaso Pobega (Bologna), Pablo Mari (Monza), Manuel Locatelli (Juventus) ed Edoardo Goldaniga (Como). Entrano nella lista dei diffidati: Morata (Milan), Carboni (Monza), Comuzzo (Fiorentina), Dawidowicz (Hellas Verona), Pedro Pereira (Monza), Hien (Atalanta), Kone (Roma), Lucumì (Bologna), Tchatchoua (Hellas Verona), Zaccagni (Lazio).

Chiude la sua avventura italiana con due giornate di squalifica l'ex tecnico del Milan Paulo Fonseca, comprensive di diffida e multa di 5mila euro, "per avere, al 44° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale e, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Quarto Ufficiale un’espressione ingiuriosa". Sanzione economica di 5mila euro per l'Inter dopo la partita contro il Cagliari "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria tre monete, senza arrecare danni".

Decisamente più pesante la sanzione inflitta alla Fiorentina, punita con 20mila euro a seguito dei cori rivolti all'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic "che hanno costretto l’Arbitro a sospendere la gara per circa due minuti; come da protocollo, veniva effettuato l'annuncio del comunicato contro la discriminazione; i sostenitori del predetto coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per il 30% dei tifosi presenti nel settore (955); dopo l’annuncio e anche grazie al fattivo intervento del capitano della Soc. Fiorentina non si sono più verificati cori di questo genere; i responsabili dell'Ordine pubblico non sono stati in grado di stabilire con sufficiente grado di certezza quale settore del tifo dello stadio di appartenenza fosse coinvolto".

