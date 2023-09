Il Milan giocherà il derby contro l'Inter senza avere a disposizione Fikayo Tomori. Il difensore rossonero viene squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo a causa della "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" rimediata nel match dell'Olimpico contro la Roma. È l'unico squalificato per la quarta giornata di Serie A.

In ottica nerazzurra, invece, è da segnalare la prima sanzione nei confronti di Nicolò Barella, ammonito per proteste al termine del primo tempo di Inter-Fiorentina.

