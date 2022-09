Il Giudice sportivo ha comminato due giornate di squalifica ad Angel Di Maria, espulso alla fine del primo tempo di Monza-Juve per aver rifilato una gomitata al petto ad Armando Izzo: il Fideo salterà la gara casalinga contro il Bologna ma soprattutto il big match con il Milan. Confermato il turno di stop per Marcelo Brozovic, ammonito da diffidato al tramonto di Udinese-Inter: Simone Inzaghi non potrà contare su di lui per la gara contro la Roma. Il croato non sarà l'unico grande assente il 1° ottobre, a San Siro: José Mourinho, infatti, non potrà sedersi in panchina perché squalificato per una giornata per 'essere, all'11esimo del secondo tempo, indebitamente entrato sul terreno di giuoco inveendo contro un giocatore della squadra avversaria'.