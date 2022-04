Gianfelice Facchetti commenta oggi il derby di Coppa Italia per Leggo. "Punizione eccessiva per il Milan? Sì, considerata anche la gara d'andata, abbiamo raccolto anche quel che è andato perduto nel derby di ritorno buttato alle ortiche. Abbiamo vinto con merito ma fra tre giorni arriverè la Roma e Mourinho nei panni del guastafeste, non eccederei troppo nei festeggiamenti: è april, cara Inter non ti scoprir!".