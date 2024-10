Già capitano della Nazionale dei Paesi Bassi nei minuti finali del match di Budapest contro l'Ungheria, Denzel Dumfries potrebbe mettersi la fascia al braccio per la prima volta dal 1' domani, in occasione della sfida tra gli Orange e le Germania. In assenza dello squalificato Virgil van Dijk, oltre ai capitani di riserva Nathan Aké e Frenkie de Jong, il ct Ronald Koeman, infatti, sceglierà tra Stefan de Vrij, Denzel Dumfries e Matthijs de Ligt, ovvero i giocatori con il maggior numero di presenze con la selezione tra quelli in rosa. Lo riporta NOS.

