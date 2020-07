Anche la Gazzetta dello Sport conferma: Stefano Sensi vede la luce in fondo al tunnel. Dopo la lunga sequela di infortuni che ne ha compromesso una stagione iniziata in modo splendido, il centrocampista nerazzurro vede la convocazione per Inter-Getafe di Europa League, gara in programma il prossimo 5 agosto a Gelsenkirchen. "Una bella notizia per Antonio Conte, che potrà pescare dalla panchina uno dei protagonisti dell’inizio della stagione, tanto rimpianto nell’arco dell’intera stagione", si legge sulla rosea.

VIDEO - LAUTARO SMENTISCE ANCHE TRAMONTANA, CHE GOL DI MARTINEZ