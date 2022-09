Ieri ha parlato Milan Skriniar, oggi tocca a Christophe Galtier. L'allenatore del PSG, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Maccabi Haifa, è tornato sulla chiacchierata trattativa estiva per il centrale slovacco: "Volevamo un difensore centrale in più, perché abbiamo un programma pazzesco. Nelle ultime settimane è stato impossibile farlo e trovare un'alternativa a Skriniar. Capisco il mio presidente per non aver accettato le condizioni dell'Inter. Ho una squadra, vedremo se dovremo cambiare sistema di gioco o integrare un giovane. Era importante ai miei occhi, e per Luis Campos, avere un difensore in più, ma purtroppo non ci siamo riusciti", le parole del tecnico dei parigini.