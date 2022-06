Il presidente Berlusconi ha sempre detto di voler puntare sugli italiani: in questo senso ci sono i vari Pessina, Sensi, Ranocchia, Romagnoli, Pinamonti, Belotti.

"Questi nomi in effetti sono tutti italiani, vanno bene tutti. Il Monza in realtà ha un grande problema. Nelle liste per la Serie A sapete che servono quattro giocatori dal vivaio. Il Monza non essendo stato più in B da oltre 20 anni non ha nessun giocatore allevato. L'unico è Pessina, pensate un po', ma non è che andiamo a prendere Pessina... Però dobbiamo prendere tanti giocatori nati dal 2000 in poi che possano fare i titolari, altrimenti hai una rosa di 21 giocatori".

Pirola può restare al Monza?

"E' un 2002 italiano ed ha un altro upgrade, ovvero è brianzolo... Parleremo con l'Inter".

