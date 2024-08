Nel corso di un'intervista rilasciata al canale Youtube di Gianluca Rossi, Sebastien Frey ha fatto una digressione sulla coppia di portieri dell'Inter di questa stagione: "Yann Sommer mi è sempre piaciuto, la scorsa stagione ha dimostrato agli scettici di essere una grande sicurezza. È un leader silenzioso che non urla in campo, ma alcuni suoi compagni di squadra mi hanno detto che trasmette tranquillità e questo è fondamentale. Josep Martinez ha fatto una grande stagione al Genoa, non bisogna preoccuparsi per una partita sbagliata. Scendere in campo la prima volta, indossando una maglia così importante, non è facile".

Frey fissa poi quelli che a suo dire devono essere gli obiettivi dei nerazzurri: "Riportare a casa lo Scudetto e provare ad andare avanti in Champions League. La stagione più importante è quella della riconferma: quando vinci è un'emozione così grande che vuoi vincere di più, hai sempre una fame sensazionale".

