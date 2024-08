Sebastien Frey analizza i due portieri che difenderanno i pali dell'Inter nella prossima stagione. Protagonista di un'intervista sul canale YouTube di Gianluca Rossi, l'ex nerazzurro parte dagli elogi per Yann Sommer: "Lo seguo da anni, mi è sempre piaciuto. Nella scorsa stagione ha dato dimostrazione a tutti gli scettici che è una sicurezza e un grande professionista. È un leader silenzioso, non è uno che urla, ma ho parlato con un po' di ragazzi che frequenta in campo mi hanno detto che trasmette grande tranquillità e una serenità importante. E questo è fondamentale: se l'Inter è stata la maglior difesa d'Italia e una delle migliori d'Europa è perché ci vuole un grande portiere e una grande difesa".

Il francese risponde poi alle eccessive critiche arrivate a Josep Martinez: "Ci dobbiamo preoccupare per una partita o mezzo tempo? L'anno scorso ha fatto un'ottima stagione o sbaglio? Passare da una realtà come il Genoa all'Inter non è semplice: scendere in campo per la prima volta indossando una maglia così importante e prestigiosa non è facile, ma io non sono assolutamente preoccupato".