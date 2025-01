L'interesse della Roma per Davide Frattesi è concreto, ma nell'eventuale trattativa con l'Inter non verrà inserito il nome di Lorenzo Pellegrini, indicato da qualche media come possibile pedina di scambio. Lo riporta Sky Sport secondo cui, comunque, il club di Viale della Liberazione non ha intenzione di privarsi del centrocampista ex Sassuolo nella finestra di mercato di gennaio, visto l'investimento ingente affrontato appena due estati fa. Dal canto suo, il giocatore è aperto ad ascoltare la proposta dei giallorossi, soprattutto alla luce del poco spazio che sta trovando a Milano negli ultimi tempi.

