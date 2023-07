"Sono contentissimo, speravo di trovare un gruppo e una società del genere ma anche una struttura del genere. Non vedo l’ora di iniziare il Campionato". Così Davide Frattesi racconta questi primi giorni di lavoro all'Inter, squadra con la quale ha iniziato ad assaporare anche l'ebbrezza della torunée estiva in Giappone. Di seguito le sue parole a Inter TV alla vigilia del match con l'Al-Nassr.

Hai ricevuto un’accoglienza calorosissima.

"Sono partito in largo anticipo per arrivare prima. È stato bellissimo, non ero abituato e come tutte le cose nuove è stata una prima volta bellissima. L’accoglienza? Per come è andato il mercato hanno capito tutti che avevo subito scelto l’Inter, l’hanno capito anche i tifosi ed è stato bello".

Sulle amichevoli in Giappone:

"Oltre ad essere delle belle partite sono test importanti perché ti fanno capire a che livello di preparazione sei".

