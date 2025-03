Dopo il cammeo di Spalato di giovedì scorso, Petar Sucic potrebbe essere far parte a sorpresa dal 1' nella formazione della Croazia che stasera a Parigi proverà a qualificarsi alle semifinali di Nations League facendo valere il 2-0 dell'andata contro la Francia. Secondo quanto riferiscono i colleghi croati di Sport.hrt, non è da escludere che il centrocampista, promesso sposo dell'Inter, possa partire come titolare, anche se il ct Zlatko Dalic non si è voluto sbilanciare in proposito durante la conferenza stampa della vigilia.