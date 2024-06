Il portale Öpaleak svela in esclusiva quelle che dovrebbero essere le tre maglie dell'Inter della prossima stagione. Fossero davvero queste, sarebbero confermate tutte le anticipazioni: strisce anche orizzontali per la prima; completo bianco con bordi blu per la seconda; giallo ambra e rifiniture nere per la terza.

Di seguito le immagini: