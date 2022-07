I club di Serie A entreranno in gioco a partire dal turno seguente, i trentaduesimi di finale, precisamente dal 5 agosto all’8 agosto: scenderanno in campo le squadre classificate dal nono posto in giù nella scorsa Serie A e le tre neopromosse dalla Serie B. Le big entreranno in scena a partire dagli ottavi di finale, con il solito schema delle teste di serie, in gara unica da disputarsi in casa o trasferta. Il numero 1 spetta all’Inter, in qualità di vincitrice della scorsa edizione, e a seguire dal 2 all’8 le altre squadre sulla base della loro classifica in Serie A nella scorsa stagione. Tra gli incroci possibili, l'Inter potrebbe trovare sulla sua strada il Verona, poi l'Atalanta fino al possibile derby d’Italia in semifinale con la Juve. Il derby della Madonnina, a differenza dello scorso anno, è un'ipotesi solo come ultimo atto.