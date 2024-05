Uno scudetto che rimarrà indelebile sulla pelle. Nel senso metaforico, ma anche letterale per Hakan Calhanoglu, che ha deciso di celebrare il primo titolo di campione d'Italia vinto in carriera con la maglia dell'Inter facendosi tatuare due stelle sul braccio. "Sempre un piacere", ha scritto il tatuatore sulla sua pagina Instagram postando la foto che lo ritrae in compagnia del centrocampista turco. Già un altro componente del gruppo, Federico Dimarco, era passato in un negozio di tatuaggi, facendosi disegnare sulla coscia la coppa dello scudetto con la data del derby del 22 aprile 2024.

