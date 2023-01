I supercampioni d'Italia sono tornati oggi al centro sportivo Suning di Appiano Gentile portando con sé un ospite speciale: la Supercoppa conquistata mercoledì a Riyadh battendo nettamente il Milan 3-0. Prima di scendere in campo per preparare la sfida contro l'Empoli di lunedì prossimo, la squadra nerazzurra, Simone Inzaghi compreso, ha posato per una foto di gruppo con il trofeo.