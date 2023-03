"Credo che la volontà di Cardinale sia di posare in 2-3 anni la prima pietra del nuovo stadio . Non è detto che sia a La Maura, lui ha chiarito che vuole sostenere il Milan, che vuole portare avanti il progetto stadio. Se non ci sarà l'accordo col Comune, non credo che lascerà il club". Lo ha detto Attilio Fontana , presidente della Regione Lombardia , parlando con TVplay.it, all'indomani dell'incontro avuto a Palazzo Lombardia con il numero uno di Redbird e proprietario dei rossoneri. "Devo dire che l’incontro è stato positivo. L’idea è bella, vedremo come si realizzerà a livello progettuale - ha aggiunto Fontana -. Penso che dobbiamo confrontarci ed entrare più nei dettagli. Posso dire che gran parte di questo grande parco, rimarrà un grande parco. Ad oggi non posso dire se si farà lo stadio a La Maura".

Se il Milan si sta muovendo concretamente per sondare il terreno con le istituzioni dopo lo standby su San Siro, l'Inter non si è ancora fatta viva con la Regione, conferma Fontana: "Non ho mai parlato con l’Inter, ho letto che vogliono costruire lo stadio fuori dalla città di Milano, non so altro. Conosco Marotta da molto tempo, sono suo amico, ma non ho ricevuto richieste di un summit per parlare di questo argomento. Ad oggi, nella zona di La Maura sorgerebbe solo una costruzione legata al Milan e alle giovanili del club rossonero".