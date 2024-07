Amadou Sarr si è presentato al meglio al Foggia di Massimo Brambilla. Il ragazzo giunto in Puglia in prestito dall'Inter è stato infatti il 'protagonista' dell'amichevole che i Satanelli hanno disputato ieri pomeriggio contro lo Sporting Cacurri, formazione di seconda categoria, vinta dai rossoneri per 13-0. Ben cinque le reti firmate da Sarr, che ha fatto capire da subito la volontà di voler disputare una stagione importante in quel di Foggia.

