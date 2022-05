Florentino Perez, presidente del Real Madrid, s'è concesso ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in finale di Champions League contro il Liverpool. Argomento caldo la Superlega: "Non è una competizione nuova, ma l’obiettivo è che le poche partite ufficiali che ci sono in Champions League siano più numerose. Il calcio è un continuo rinnovamento. Dobbiamo parlarne, dialogando, come ha sempre fatto il Real Madrid. Continuerò a battermi per la Superlega, esattamente come Santiago Bernabéu lavorò sodo per creare la Coppa dei Campioni".