L'AIA ha designato Paolo Valeri per dirigere Fiorentina-Inter, gara valida per l'11esima giornata di Serie A, in programma al Franchi sabato sera (ore 20.45). Il fischietto della sezione di Roma 2 avrà come assistenti Fabiano Preti e Damiano Di Iorio, mentre Marco Serra svolgerà il ruolo di quarto ufficiale a bordocampo. In sala VAR, a Lissone, la coppia Mariani-Costanzo.