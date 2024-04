Fabio Cannavaro, prima di prendere le redini dell'Udinese, ha un pensiero per l'Inter. Intervistato da Sky Sport a ridosso del derby, il Pallone d'oro 2006 ha fatto i complimenti ai nerazzurri per una stagione che sta per portare la seconda stella in dote ai nerazzurri: "Penso che lo Scudetto dell'Inter sia questione di tempo. Non c'è bisogno di fare scaramanzie, i nerazzurri hanno strameritato questo campionato. A differenza di altri anni dove magari si diceva che lo hanno perso gli altri, quest'anno se lo sono ampiamente meritato. Bisogna fare i complimenti a Simone Inzaghi che quest'anno ha dimostrato pienamente il suo valore. Bisogna essere tutti contenti per lui".

