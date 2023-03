L'idea di un altro incrocio tra Inter e Milan in Champions League stuzzica Julio Cesar, desideroso di vedere il terzo atto dell'euroderby dopo quelli andati in scena nelle stagioni 2002-2003 e 2004-2005: "Sarebbe bello ai quarti di finale, ma in semifinale di più", ha detto l'ex Acchiappasogni nello studio post-partita di Amazon Prime Video.

