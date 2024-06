Il Portogallo blinda con autorità la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024 da primo della classe nel girone F travolgendo 3-0 la malcapitata Turchia di Vincenzo Montella, che all'inizio ha dovuto rinunciare a Kenan Yildiz e alla sua stella Arda Guler, decisivo con un mancino telecomandato nella vittoria all'esordio contro la Georgia. E' partito dal via, restando in campo tutto il tempo, invece, capitan Hakan Calhanoglu, impotente di fronte alla superiorità manifesta dei lusitani, capaci di liquidare la pratica odierna in 28' grazie all'uno-due di precisione pugilistica assestato grazie a Bernardo Silva e all'autogol fantozziano di Samet Akaydin. Di Bruno Fernandes, nella ripresa, il tris definitivo.

