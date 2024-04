In casa Inter non si placa l'euforia dopo la conquista per il ventesimo Scudetto. Attraverso le proprie storie su Instagram, Davide Frattesi ha pubblicato un video che lo ritrae in macchina assieme a Kristjan Asllani, probabilmente girato durante il tragitto per Appiano Gentile dove oggi pomeriggio è in programma l'allenamento. L'albanese ex Empoli si è esibito nell'inno nerazzurro 'Pazza Inter'.