Tutto pronto alla Red Bull Arena, dove tra poco Inter e Salisburgo si sfideranno per l'ennesima amichevole di questa pre-season. Nell'undici titolare di Simone Inzaghi manca Lautaro Martinez, addirittura fuori dai convocati per via di un sovraccarico muscolare, così come Francesco Acerbi, rimasto fuori dai giochi per via del risentimento al soleo della gamba destra. Diversamente per i due nerazzurri sopraccitati, a disposizione del tecnico piacentino ci sono Sebastiano Esposito e Filip Stankovic, entrambi verso l'uscita, seppur temporanea. Nonostante il futuro prossimo potenzialmente lontano da Milano, Inzaghi non rinuncia ai due giovani, che seppur partano dalla panchina molto probabilmente avranno a disposizione qualche scampolo di partita.

