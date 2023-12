"È un’emozione che aspettavo. Era un po’ di tempo che aspettavo questo momento. Sono felice per la squadra perché ha fatto una grande prestazione e anche dei miei due gol perché sono stati belli, anche se avrei potuto farne di più" ha detto Sebastiano Esposito ai canali ufficiali della Sampdoria dopo le due bellissime reti inflitte questo pomeriggio al Lecco, valse i tre punti per la squadra di Pirlo.

Sui gol:

"Il gol è nato dalla mia cattiveria nel vincere il contrasto e dopo è stato tutto istintivo. Mi sono sentito di calciare e l’ho fatto ed è andata bene. Il secondo è stato un po’ più difficile, perché avevo l’avversario davanti e dieci minuti prima avevo fatto la stessa cosa. Ho voluto tirare d’esterno ma non ero riuscito a segnare, ma ho sterzato ed è l’ho colpita bene".

Sulla squadra:

"Dobbiamo tirare fuori questa aggressività in tutte le partite. La prestazione di Brescia è stato un passo falso che può capitare, ma dobbiamo andare avanti. Siamo una grande squadra che ha voglia di vincere e lottare su ogni pallone. Dobbiamo continuare su questa squadra".

Sugli attaccanti:

"Anche noi davanti diamo una mano a centrocampo e difesa, perché quando si parla di fase difensiva siamo undici a difendere. Facciamo molto sacrificio anche davanti e magari noi lì davanti siamo un po’ meno luci per questo ma è ciò che ci chiede il mister e che serve per la squadra.

Poi la Reggiana:

"Andremo a Reggio per vincere, i punti sono fondamentali. La classifica è molto corta e basta poco per salire e altrettanto per scendere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!