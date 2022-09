La gomitata ricevuta in area da Bryan Cristante, non sanzionata dall'arbitro Livio Marinelli nel corso di Empoli-Roma, costa a Martin Satriano una bella scocciatura. L'uruguayano arrivato in prestito dall'Inter ha infatti rimediato un'infrazione al naso che gli è stata ridotta e per questo potrebbe essere costretto a disputare la prossima sfida contro il Bologna con una maschera protettiva. Nell'ambiente empolese, riporta La Nazione, sono tutti arrabbiati per l'arbitraggio della gara contro i giallorossi, soprattutto per la disparità di intervento dell'arbitro e del VAR nell'episodio che ha portato al rosso nei confronti di Akpa Akpro, mentre non è stato visionato né sanzionato l'intervento del romanista su Satriano.