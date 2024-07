Nel corso di un'intervista rilasciata a FourFourTwo, Edin Dzeko, oggi in forza al Fenerbahçe, ha parlato anche del suo trasferimento dalla Roma all'Inter nell'estate 2021, che ha lasciato molta delusione nella Capitale: “Dopo sei grandi anni alla Roma era arrivato il momento di qualcosa di nuovo. Separarsi è stato un bene sia per me che per il club e si è rivelata la cosa giusta"

Il bosniaco ha poi aggiunto: "Il mio cuore è rimasto a Roma, i miei figli sono nati lì e ho lasciato la Roma non a cuor leggero, ma volevo vincere trofei e alla fine ne ho conquistati quattro con l’Inter”.