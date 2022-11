Dopo il successo sull'Atalanta, ai microfoni di SkySport parla Edin Dzeko. "Abbiamo iniziato un po' come al solito, piano, poi ci siamo svegliati dopo aver preso gol. Quando poi finisce bene, va bene tutto; quando si perde, non va bene niente... Oggi ci stava soffrire in casa contro l'Atalanta che è sempre pericolosa. Come ho detto: ci siamo svegliati e abbiamo fatto una grande partita - spiega l'attaccante nerazzurro -. Personalmente, è più di 15 anni che gioco così: io non sono sorpreso, magari altri sì. Il Napoli? La speranza è di vincere la prossima. Come dico sempre: bisogna guardare avanti e non dietro. Complimenti al Napoli che sta facendo grandi cose anche in Champions, ma il campionato è ancora lungo. Io ho tanta voglia di giocare qua come sto facendo adesso, ho contratto fino a giugno e poi vediamo".