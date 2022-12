"Non essere riusciti a portare Julian Alvarez in Italia è stato un grave errore. L'Inter lo aveva in mano, ma non ha mai chiuso l'operazione". Lo ha svelato Sabatino Durante, agente FIFA, parlando sulle frequenze di Radio Marte dell'attaccante del Manchester City che, superando Lautaro Martinez nelle gerarchie di Scaloni, è diventato il numero nove titolare dell'Argentina campione del mondo. "Julian Alvarez è più forte di Lautaro, l'ho sempre detto: non mi sono stati a sentire - ha aggiunto -. Lautaro deve tirare tante volte per segnare, mentre Julian ha una capacità realizzativa più alta".