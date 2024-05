Intervistato da Marte Sport Live, Sabatino Durante ha espresso tutte le sue riserve sull'ipotesi di vedere Antonio Conte allenare il Napoli la prossima stagione: "Con Aurelio De Laurentiis andrebbe a litigare dopo tre secondi, lo stesso dicasi per Gian Piero Gasperini, uno che nello spogliatoio comanda eccome. Conte, comunque, nessuno lo discute, ma ripeto per il suo modo di vedere le cose entrerebbe subito in conflitto con il presidente".

Durante rincara la dose: "Del resto all’Inter e al Tottenham andava a lamentarsi in conferenza stampa dei giocatori che la società non gli aveva comprato, immaginate a Napoli cosa accadrebbe se facesse una cosa del genere! Per questo motivo vedrei molto meglio uno come Stefano Pioli, più mite e adatto anche al carattere di De Laurentiss, e anche Vincenzo Italiano, che a Napoli andrebbe molto volentieri".

