È Denzel Dumfries il giocatore dell'Inter scelto per intervenire in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Feyenoord, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L'olandese si prepara al secondo incrocio contro i suoi connazionali e punta il mirino sui quarti presentando il match al fianco di mister Inzaghi.

Che Inter vedremo?

"Un'Inter che gioca bene, ma ora c'è il secondo tempo e dobbiamo vincerlo. Vogliamo arrivare ai quarti di finale, bisogna giocare bene".

Stai facendo i lavori forzati, ma hai dimostrato di stare bene. Il segreto?

"Per me è una bella stagione, prima penso molto alla concentrazione. È un po' difficile tenerla alta tutto l'anno, ma ho fatto un bel lavoro su questo e sono orgoglioso di quanto sono cresciuto".

C'è una particolare stanchezza per chi gioca sempre?

"No, fisicamente sto bene. Non ho problemi, come ho già detto per me la concentrazione è importante. Ma fisicamente sto bene".

Ci saranno tanti amici e parenti qui a San Siro?

"Non sono venuti tutti, sarebbero stati troppi biglietti aerei, però ci sono diverse persone che verranno a vedere la partita domani. Hai visto bene, noi vogliamo raggiungere i quarti di finale e abbiamo visto cosa ha fatto il Feyenoord con il Milan, ha giocato bene. Noi vogliamo far vedere che l'Inter è sempre un top club. Dobbiamo essere sempre concentrati, l'abbiamo visto anche col Monza".

Hai lavorato tanto con un performance coach negli ultimi anni, è per questo che ora sei un giocatore dell'Inter?

"In quei tempi stavo allo Sparta Rotterdam, ho lavorato tantissimo nella mia carriera e sono cresciuto tantissimo insieme a loro. Loro guardano diversi aspetti del calcio, l'importante è stare bene fisicamente e loro adattano gli allenamenti a questo. E questo per me è importante".

Che tipo di Feyenoord ti aspetti domani? Mancherà anche Paixao.

"Mi aspetto una squadra molto aggressiva, loro vengono qui per la vittoria e non hanno niente da perdere. Dobbiamo essere al massimo per vincere domani, mi aspetto un Feyenoord molto aggressivo".

In passato avevi fatto un provino col Feyenoord, per te è una rivincita? Ti senti tra i migliori esterni d'Europa?

"Per me è importante vincere domani per andare ai quarti di finale. Io penso a crescere ogni partita e ogni giorno, sono contento di come sto giocando adesso ma voglio migliorare ogni giorno".

È la tua miglior stagione in carriera? Quanto ha inciso il rinnovo?

"Non penso sia stato il rinnovo di contratto perché ho parlato per tanto tempo con l'Inter e sapevo che avrei rinnovato. Io ho lavorato tanto sulla concentrazione mentale, è cambiato questo e adesso è la mia grande forza".

Van der Meyde ha detto che sei tra i più utili e sottovalutati del mondo. Ti ritrovi?

"Lui un mio amico (ride, ndr). Io non guardo a questo: io voglio giocare e migliorare, giocare bene. Non penso a cosa dicono le altre persone, anche se a mio favore".

FcIN - Quanto è stato importante per te Inzaghi?

"Quando è arrivato mi son sentito subito al casa con lui e il suo staff, mi ha aiutato a crescere e sono contento".

Quanto è importate Thuram per voi?

"È importante, è un attaccante con tanta forza e qualità. Nello spogliatoio parla con tutti, è importante per noi e il fatto che stia per arrivare al top è una buona notizia per noi".

