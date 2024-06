"Quello che dice Denzel è giusto, dobbiamo fare il punto. Il torneo è appena iniziato. Dobbiamo assicurarci di imparare dagli errori. È normale che ci sia tensione. Se il risultato non è quello desiderato, è logico che ci siano delle irritazioni". Dopo il ko contro l'Austria che ha portato l'Olanda al terzo posto nel Gruppo D di Euro 2024, Memphis Depay conferma la visione di Denzel Dumfries sulle critiche piovute negli ultimi giorni nei confronti degli Oranje.

L'attaccante, seduto in conferenza stampa al fianco dell'Inter, conferma poi le grandi qualità del laterale ex PSV: "Se Dumfries è indispensabile? Se vedete in quanti gol è coinvolto... - replica alla domanda del giornalista -. Oltre a questo ha qualità come difensore e come 'allenatore', ma voglio comunque vedere di più".

