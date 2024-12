Aneddoti a non finire nella chiacchierata tra Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Dibu Martínez, Gonzalo Montiel e Alexis Mac Allister sull'impresa realizzata dall'Argentina nella Coppa del Mondo in Qatar. A due anni dalla finalissima vinta ai rigori contro la Francia, cinque compagni di quella squadra che scritto la storia dell'Albiceleste si sono ritrovati per ricordare alcuni momenti salienti di quei giorni carichi di emozioni di ogni tipo. L'attaccante dell'Inter, per esempio, ha raccontato il curioso avvicinamento ai quarti di finale con l'Olanda, con alcuni giocatori di Lionel Scaloni che si divertirono ammazzando l'attesa su un campo da basket: "E' finita pari", le parole del Toro contenute nel video realizzato da AFA Estudio. "Abbiamo giocato da mezzanotte all'una, ora possiamo dirlo", la conferma del Dibu Martinez.

A proposito della sfida tesissima con gli Orange, Lauti ha spiegato così il siparietto con Andries Noppert prima dell'esecuzione dell'ultimo rigore: "Non ho capito niente di ciò che mi diceva, ma da quando sono partito da centrocampo per andare in area hanno iniziato tutti a provocare".

Dopo la finalissima vinta con la Francia, la Nazionale argentina tornò in patria per condividere la gioia di quel trionfo con milioni di connazionali, immagini che sono ancora indelebili nella memoria di tutti, compreso Lautaro: "Quello per me è stato il momento più bello, non sapevano dove andare. Eravamo chiusi in un imbuto", le parole dell'ex Racing riferite a quella valanga di persone che si riversarono per le strade di Buenos Aires.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!