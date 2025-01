La maggioranza di centrosinistra nel Consiglio comunale di Milano resta divisa sul dossier di San Siro. La prova è arrivata dalla discussione di una delibera di iniziativa consiliar che vede le firme di sei consiglieri per proporre la formulazione di un bando pubblico per la ristrutturazione dello stadio Meazza, nonostante i dialoghi impostati tra Milan, Inter e Palazzo Marino. A febbraio, stando a quanto ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Sala, è atteso il nuovo piano economico dei due club, prologo all'eventuale cessione in estate dello stadio e dell'area circostante.

La delibera è stata firmata, riporta l'ANSA, da Enrico Fedrighini del gruppo misto, dal consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi, da quelli del Pd, Rosario Panataleo, Angelica Vasile, Alessandro Giungi e da Marco Fumagalli, appartenente al gruppo 'Beppe Sala sindaco'. "Penso che siamo ancora in tempo e che al più presto questo atto venga trasmesso in consiglio comunale, per avere un confronto che si sganci dai club. È giusto che sia il consiglio a dare un indirizzo per quello che ritiene più utile per la città e per i cittadini", ha dichiarato Fedrighini.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!