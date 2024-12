Prima l'assist per Federico Dimarco, poi il clamoroso lancio per Barella per la rete del 2-0. Henrikh Mkhitaryan, premiato come MVP del match dalla Lega Serie A, è tornato a "fare calcio" e soprattutto ai suoi livelli in nerazzurro dopo un inizio di stagione tra alti e bassi.

E con i due assist siglati ieri l'armeno è tornato ad essere il giocatore dell'Inter che ha servito più assist in Serie A dal suo approdo in nerazzurro nel 2022/23, ben 12. Tra i centrocampisti, solo Charles De Ketelaere e Luis Alberto (14 entrambi) hanno fatto nel periodo nel massimo campionato italiano.

